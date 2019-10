Viele Lieder mit Ohrwurmpotenzial

Der Kirchenbezirk Blaufelden bietet Anfang November in Blaufelden zwei musikalische Highlights: das Luther-Pop-Oratorium. Über 100 Sänger aus drei Chören sind an dem Projekt beteiligt.

Blaufelden. Das Luther Pop-Oratorium von Dieter Falk und Michael Kunze beschäftigt sich intensiv mit der Frage: „Wer war Martin Luther?“ Zu sehen ist das Oratorium am 1. und 2. November jeweils um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Blaufelden.

Die moderne Inszenierung lässt den Zuschauer mit eintauchen in die Zeit des 16. Jahrhunderts. Luther erlebt in dem Stück den Aufstieg vom kleinen Martin, der von seinem Vater geschlagen wurde über den schüchternen Mönch im Kloster bis hin zum großen Reformator, der seine biblischen Erkenntnisse vor dem Kaiser und der Kirche in einer beeindruckenden Gerichtsverhandlung in Worms verteidigt.

Drei Chöre beteiligt

Die etwa 100 Chorsängerinnen und Sänger aus drei regionalen und ehrenamtlichen Chören vermitteln die Inhalte gemeinsam mit den Darstellern. Regie führt Elisabeth Hammer aus Großaltorf. Fast jedes Lied des Pop-Oratoriums hat Ohrwurmpotential. Bei dem Projekt der Hohenloher Chöre aus Gröningen, Brettheim und Hengstfeld handelt es sich bereits um die zweite Produktion. Die Chöre – geleitet von Eva, Thomas und Markus Hammer – haben im Jahr 2017 das Musical „Amazing Grace“ auf die Bühne gebracht, unter anderem auch in Wolpertshausen.

Nun lädt der Kirchenbezirk Blaufelden anlässlich des Reformationstages am 1. und 2. November zum Luther-Pop-Oratorium nach Blaufelden ein. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Infos per E-Mail unter Pfarramt.Hengstfeld-Michelbach@elkw.de oder per Telefon unter 07955 / 2246.

Karten sind an der Abendkasse oder im Vorverkauf erhältlich über das Dekanat Blaufelden, die Kirchengemeinde Hengstfeld-Michelbach oder online über www.cvents.eu/de/events/luther-pop-oratorium/

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019