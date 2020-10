Vernetzungs-Plattform für Fachleute

Die zweite Auflage des „Schwäbisch Haller Immobiliendialogs“ will mit dem Austausch auch den Aufbau eines regionalen Branchen-Netzwerkes gezielt fortschreiben.

Schwäbisch Hall. Die Immobilienwirtschaft ist auch im Haller Landkreis in Bewegung. Die Quadratmeterpreise für Bauland zogen gerade auch in jüngerer Vergangenheit deutlich an. Anleger, vor allem auch aus Ballungsräumen, haben die

...