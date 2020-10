Verkehrskonzept für die Altstadt geplant

Zahlreiche Punkte wurden bei der Bürgerversammlung in Aub angesprochen. Bürgermeister Roman Menth blickte auf ein Ausnahmejahr zurück.

Aub. Unter solchen Bedingungen haben in Aub und den Ortsteilen noch keine Bürgerversammlungen stattgefunden. In den einzelnen Ortsteilen war dies ohnehin nicht möglich, weil dort keine Räume zur Verfügung standen, die den Corona-Bestimmungen genügt hätten. So mussten auch die Ortsteile nach Aub ausweichen. Aber auch dort konnte aufgrund steigender Infektionszahlen nur eine der vorgesehenen Veranstaltungen stattfinden.

Für Jürgen Rhein, Kämmerer und Verwaltungsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Aub, war dies zugleich die Abschiedsveranstaltung. Zum Jahreswechsel verlässt er die VG. Rhein trug den anwesenden rund 20 Bürgern aus Aub und Burgerroth die aktuellen Haushaltszahlen vor. Danach sind die Einwohnerzahlen der Stadt Aub weiter gesunken. Nach 1492 im Vorjahr wurden für die Kernstadt Aub noch 998, für Baldersheim 399 und für Burgerroth 62 Einwohner registriert, zusammen noch 1459.

Der Haushalt der Stadt Aub sieht nach dem Plan einen umfangreichen Investitionshaushalt vor. Von 1,24 Millionen Euro im Vorjahr sind in diesem Jahr Investitionen von 4,45 Millionen Euro vorgesehen. Aus dem Verwaltungshaushalt können dafür 364 000 Euro zugeführt werden (Vorjahr 117 000 Euro). Aus den Rücklagen sollten 2,1 Millionen Euro entnommen werden. Dieser Betrag wird sich voraussichtlich um eine Million Euro verringern, weil sich einige Projekte verzögern.

Größte Projekte sind dabei die gerade begonnene Sanierung zweier Häuser in der Etzelstraße, das Dorfgemeinschaftshaus in Baldersheim, bei dem gerade der zweite Bauabschnitt läuft und die ebenfalls begonnene Sanierung der Stadtmauer im Spitalbereich sowie Zuschüsse für die Sanierung privater Objekte.

Bürgermeister Roman Menth zeigte sich bei seiner ersten Bürgerversammlung in diesem Amt überrascht, wie intensiv sich die Pandemie auf das Leben in der Gemeinde ausgewirkt habe. Er berichtete von zahlreichen Diskussionen mit Bürgern, wenn es um die Öffnung des Kindergartens und der Kinderbetreuung gegangen sei. Leider müsse aktuell das Rathaus erneut für den Publikumsverkehr gesperrt werden. Um mit dem wenigen Personal die Funktionsfähigkeit der Verwaltung aufrecht zu erhalten, sind Termine nur noch mit Anmeldung möglich. Gleiches gelte für den Bauhof und die Kläranlage. Die größten Auswirkungen der aktuellen Pandemie insbesondere auf die Haushaltslage der Stadt sieht Menth erst für die Haushalte der kommenden Jahre, ganz besonders für 2022.

Kinder betreut

Da viele Eltern ihre Urlaubstage für die Kinderbetreuung im Vorjahr schon aufgebraucht hatten, habe man über die Grundschule und einen Ferienspielplatz die Kinder in den Sommerferien betreut, so weit es mit den Abstandsregeln möglich war.

Dass er in seinem ersten Amtsjahr gleich Veranstaltungen wie die Kirchweih absagen musste, fiel ihm nach seinen Worten schwer. Das Verständnis in der Bevölkerung dafür sei aber hoch gewesen. Die Entscheidung, das Schwimmbad in Baldersheim geschlossen zu halten, wurde dagegen dadurch erleichtert, dass ohnehin kein Bademeister gefunden werden konnte und regulärer Betrieb somit nicht möglich war. Für das nächste Jahr stehe man in aussichtsreichen Verhandlungen mit einem Bademeister. Dieser solle unterstützt werden durch ein „Baywatch-Team“, eine Gruppe von ehrenamtlichen Betreuern, die Fehlzeiten überbrücken können. Eine Gruppe von künftigen Betreuern befinde sich derzeit in Ausbildung.

Die Kirchweih konnte wenigstens mit einen Gottesdienst und einem Frühschoppen vor der Spitalbühne in kleinem Rahmen gefeiert werden. Dabei habe sich wieder einmal gezeigt, wie wertvoll diese Bühne für die Stadt sei.

Das neue Dorfgemeinschaftshaus in Baldersheim habe sich nicht nur als Tagungsort für den Stadtrat bewährt. Dort konnte im Frühjahr auch eine Klausur stattfinden. Das dabei ausgearbeitete Familienförderprojekt beschäftigt derzeit die Gremien des Landkreises. Es soll die Familienarbeit der örtlichen Vereine und Organisationen ergänzen, nicht ersetzen.

Als eine sehr schwierige Aufgabe sieht es Menth, die medizinische Versorgung der Bevölkerung auch künftig zu gewährleisten. An entsprechenden Konzepten werde gearbeitet. Die Veranstaltungen des Kunstsommers und der noch bis Monatsende laufenden Kunstausstellung seien nicht nur qualitativ hochwertig gewesen, sondern hätten der Stadt auch viel Aufmerksamkeit gebracht.

In Baldersheim sei die Dorferneuerung im Gange. Der erste Teil des Dorfgemeinschaftshauses sei abgeschlossen, der Umbau der ehemaligen Milchsammelstelle, des Jugendtreffs und des Feuerwehrhauses sei in vollem Gange. Hier lobte Menth die Bereitschaft und den Einsatz der zahlreichen freiwilligen Helfer. Mehr als 40 von ihnen seien derzeit aktiv. Mit der Sanierung der Kirchgasse und des Kirchplatzes werde an diesem Montag begonnen. Da die Garage der Fischer abgebrochen werde, haben die das Problem, ihre Sachen anderswo unterzubringen: „Vielleicht hat der eine oder andere Baldersheimer Platz, die paar Sachen unterzustellen,“ appellierte Menth an die Dorfbewohner. Für die Neugestaltung des Kornmarktes beginnen die Planungen. Die Straßenbaubehörden möchten ihre Staats- und Kreisstraßen in diesem Zuge mit sanieren.

Gollachbrücke fertiggestellt

In Aub konnte die neue Gollachbrücke fertiggestellt werden und mit einem Fest, allerdings nur in begrenztem Rahmen, gefeiert werden. Nach deren Fertigstellung häufen sich jetzt allerdings die Klagen über zu schnelles Fahren in der Hauptstraße. Hier ist das Ziel, zusammen mit den zuständigen Behörden, ein Verkehrskonzept für die gesamte Altstadt zu entwickeln. Verschieben wird sich die Ausweisung des Neubaugebietes in der Heerstraße. Hier sind noch gewichtige Einwendungen aus der ersten Auslegung der Planungen abzuarbeiten.

Für das neue Jugendzentrum im Haus der Wasserwacht wird derzeit ein Immissionsgutachten erstellt. In den kommenden Jahren sollen in Burgerroth die alte Pfarrscheune zum Feuerwehr-Gerätehaus umgebaut werden, die Straße nach Bieberehren saniert oder erneuert werden. Ferner sollen landwirtschaftliche Wirtschaftswege saniert werden.

Projekte gehen weiter

In Baldersheim wird die Dorferneuerung, in Aub die Städtebauförderung weitergeführt. Nach Sanierung der Stadtmauer solle ein Altstadtrundweg geschaffen und der Spielplatz am Spital erneuert werden. Ob auch die alte Schule am Kirchplatz saniert und ein Skateplatz errichtet werden könne, werde die Haushaltslage zeigen.

Ortsteilübergreifend wird derzeit geprüft, ob die Kläranlage saniert oder gleich an die Kläranlage in Winterhausen angeschlossen werden kann. Derzeit wurden diesbezüglich ergebnisoffene Voruntersuchungen in Auftrag gegeben. „Teuer wird es auf jeden Fall,“ ist sich der Bürgermeister schon jetzt sicher. Für Neubauten sind in Aub noch zehn, in Baldersheim noch acht Baulücken vorhanden, alle in Privatbesitz. „Wenn wir die haben könnten, bräuchten wir vorerst kein Baugebiet auszuweisen.“ In die Kläranlage wurde aus Baldersheim kommend erneut Gülle und Stroh eingeleitet. Menth rief die Baldersheimer auf, mitzuhelfen, die Herkunft dieser illegalen Einleitungen zu finden. Die Mittagsbetreuung in der Auber Grundschule stößt an ihre räumlichen Grenzen. Menth berichtete von Überlegungen, die Grundschule baulich zu erweitern oder andere geeignete Räume zu finden. Auch für die Sanierung des Kindergartens in Aub werden derzeit Konzepte erstellt. Zusammen mit den Nachbargemeinden will man das Giga-Bit-Programm der Staatsregierung nutzen, um das Datennetz in den nächsten Jahren zu modernisieren.

Die Bürgerversammlung nutzte Tabea Neckermann, um sich als die neue Referentin für Stadtmarketing der Stadt Aub vorzustellen. Zunächst im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung sei sie nun in einem Teilzeitarbeitsverhältnis mit 19,5 Stunden wöchentlich im Auber Rathaus tätig und sehe sich dort als festen Ansprechpartner. „In Aub geschieht sehr viel positives, das nach außen so gar nicht aufgegriffen wird“, stellte sie fest. Um dies zu ändern stellte sie ein eigenes von ihr entwickeltes Konzept vor. ag

