Vergesslicher Ladendieb überführt sich selbst

Crailsheim.Ein Ladendieb wurde am Montagabend in Crailsheim gegen 19.30 Uhr beim Stehlen einer elektrischen Zahnbürste ertappt. Als eine Angestellte den Mann bat die Zahnbürste aus seiner Jacke zu holen, folgte der Mann dieser Bitte und legte weitere Gegenstände auf den Tresen, darunter auch seinen Geldbeutel. Als die Supermarktangestellte bemerkte, dass sich weiteres Diebesgut unter der Jacke befand, forderte sie den Mann erneut auf, alles herauszugeben. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht. Nur Pech für den Langfinger, dass sich in seinem Geldbeutel, der immer noch auf dem Tresen lag, auch Dokumente befanden, die auf seine Identität schließen ließen. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.



© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.12.2020