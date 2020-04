Vergeblich geflüchtet

Rothenburg.Beim Anblick einer Streifenbesatzung gaben am Mittwochabend in der Ansbacher Straße zwei junge Leute ohne ersichtlichen Grund kräftig Fersengeld.

Marihuana eingesteckt

Während das Duo über Fußwege hin und her rannte, entschlossen sich die Beamten an strategisch günstiger Stelle zu warten. Letztlich liefen die beiden der Streife in die Arme. Der Grund der Flucht: Ein 23-jähriger hatte Marihuana einstecken, wie die Rothenburger Polizei jetzt berichtete.

Das Rauschmittel wurde sichergestellt, eine Strafanzeige folgt ebenso auf dem Fuße wie eine Ahndung nach dem Infektionsschutzgesetz, da die jungen Männer nicht in einem Hausstand leben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020