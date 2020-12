Verantwortliche ziehen die Reißleine

Künzelsau.Aufgrund der anhaltenden Verbreitung des Coronavirus haben die Organisatoren des Schwäbischen Turnerbunds, des Turngaus Hohenlohe und der Stadtverwaltung Künzelsau entschieden, das für 2021 in Künzelsau geplante Landeskinderturnfest um ein Jahr zu verschieben. Neuer Termin ist der 22. bis 24. Juli 2022. Auch das Künzelsauer Stadtfest kann deshalb nicht turnusgemäß vom 9. bis 11. Juli 2021 stattfinden und wird auf das Jahr 2022 verschoben. Ein konkreter Termin steht noch nicht fest.

Das Stadtfest steht im Zeichen vieler Vereine und Gruppen, die alle zwei Jahre das „Künzelsauer Fest“ zu einem Höhepunkt in der Region machen. Bürgermeister Stefan Neumann ist optimistisch, 2022 ein Stadtfest im gewohnt erprobten und erfolgreichen Rahmen feiern zu können. Das Landeskinderturnfest ist der jährliche Treffpunkt für rund 5000 Kinder, die an drei Tagen gemeinschaftlich nicht nur sich, sondern auch die jeweiligen Kommunen in Bewegung bringen. Nach längeren und ausführlichen Gesprächen der Beteiligten und dem Turngau sehe man keine Möglichkeit, das Fest stattfinden zu lassen. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.12.2020