Veranstaltung am 13. März abgesagt

Kupferzell.Vom Coronavirus ist auch eine Veranstaltung des Hohenlohe-Zentralarchivs Neuenstein betroffen: Der Abendtermin „Ortsgeschichte im Gespräch“ am Freitag, 13. März, in Kupferzell kann wie alle Veranstaltungen in der Akademie Kupferzell derzeit nicht stattfinden. Alle anderen Veranstaltungen des Angebots „Geschichte vor der Haustür“ werden hingegen nach Plan angeboten. Als Ersatz für die Eröffnungsveranstaltung hat das Hohenlohe-Zentralarchiv eine Einführung in die Ortsforschung unter http://www.landesarchiv-bw.de/web/65612 auf seine Webseite gestellt. Wer sich für „Geschichte vor der Haustür“, das neue Angebot für Ortsforschende, Regional- und Landesgeschichtsforschende in Hohenlohe-Franken, interessiert, ist außerdem eingeladen, sich im Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein über die in den nächsten Monaten geplanten Veranstaltungen beraten zu lassen, Telefon 07942/94780-0; E-Mail: hzaneuenstein@la-bw.de.

