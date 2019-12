Varianten mit großem Preisunterschied

Röttingen.Zu einer weiteren Zeitverzögerung kommt es bei der Beschlussfassung der Vorentwürfe zum Bebauungsplan „Kapellenberg“. Nachdem es bei der letzten Sitzung des Röttinger Stadtrats am 16. Oktober wegen der vermeintlich hohen Erschließungskosten Gegenstimmen für den vorgelegten Plan gab, wurde eine Entscheidung wiederholt vertagt. Erneut geht es um die Kosten, denn beim Vergleich zwischen zwei der drei vorgelegten Erschließungsvarianten geht es um rund 500 000 Euro. Die Kosten für Variante 1 mit 26 Hausanschlüssen betragen voraussichtlich 1,6 Millionen Euro. Variante 2 ist um eine halbe Million Euro günstiger, hat aber nur 24 Anschlüsse. Neun Grundstückseigentümer benötigen bei dieser Erschließung jedoch eine Hebeanlage und Rückschlagklappe. „Wer will denn so was“, fragte Paul Mitnacht: „niemand“, war seine Antwort. Zu der deutlichen Ersparnis kommt es, weil es sich im Gegensatz zu Variante eins um eine 3 900 Meter lange Ringwegschließung, bei Variante zwei nur um eine Stichstraße (2 850 Meter) handelt. Dadurch bleibt der Ausbau eines vorhandenen Feldwegs erspart. Durch einen zusätzlichen Wendehammer an dem leicht abschüssigen Gelände fallen zwei Bauplätze zum Opfer. Um den künftigen Häuslebauern die Hebeanlage zu ersparen, soll für die neun künftigen Bauplatzeigentümer ein Entwässerungskanal verlegt werden. Diese Kosten konnten nur schätzen werden. Daher wurde das Ingenieurbüro Horn beauftragt, eine Kostenrechnung zu erstellen. Da voraussichtlich erst im Januar oder gar im Februar die nächste Stadtratssitzung stattfindet, kommt es zu dieser Verzögerung. brun

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019