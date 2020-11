Rosengarten.Auf dem Friedhof in der Haller Straße in Rosengarten wurde am vergangenen Samstag ein Grab beschädigt, indem ein dort abgestellter Engel zertrümmert, eine Vase aus ihrer Verankerung gerissen wurde und der Grabschmuck großflächig verteilt wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.11.2020