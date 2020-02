Untiefen des Lebens gekonnt ausgelotet

Das Weingut Poth feiert 100. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltete Inhaber Gerald Poth einen Musik-Kabarett-Comedy-Abend mit Chris Boettcher in der Röttinger Burghalle.

Röttingen. Mit seinem Programm „Freischwimmer“ nahm der 55-Jährige alles auf Korn, was zurzeit weltweit aktuell ist. Hauptrollen spielten dabei US-Präsident Donald Trump, Angela Merkel, Boris Becker, Oliver Kahn und natürlich Lothar Matthäus.

Dabei verstand es Böttcher hervorragend, das Publikum voll mit einzubinden. So zeigte sich bereits im ersten Lied, dass sich das Multitalent auf den Röttinger Auftritt intensiv vorbereitet hatte: In seiner Hymne „Röttingen is geil“, nahm er fast alle Geschäftsleute mit ihrem Spitz- bzw. Hausnamen aufs Korn. Außerdem sei ja eins ganz klar: Wozu braucht man Neuschwanstein? In Röttingen gibt es doch die Burg Brattenstein.

Auch, um seine Gäste besser kennenzulernen, fragte sie der bayerische Radio-Kult-Komiker musikalisch aus, indem er wissen wollte, wer sie eigentlich sind. Über seine Parodien und Comedy-Songs wie etwa über die Wohngemeinschaft Herbert Grönemeyer, Peter Maffay, Udo Lindenberg oder Howard Carpendale wurde herzhaft gelacht – es bekamen ausnahmslos alle ihr Fett weg und das Publikum tobte. Dabei lotet Böttcher am Keyboard und mit verschmitztem Augenzwinkern gekonnt die Untiefen aus, die das Leben so mit sich bringt. Dazwischen streute er Lieder ein, die man in der Anhängerschaft längst von ihm kennt: Sie handeln etwa vom „Klassentreffen“, „Bockfotzngsicht“ und der „Pubertät“. Da dem gebürtigen Ingolstädter bei seiner Erkundung Röttingens bekannt war, dass hier ab 22 Uhr nichts mehr los ist, gab’s natürlich ausreichend Zugaben. Zum Finale gehörte unter riesigem Beifall natürlich auch sein Wies’n Hit „10 Meter geh’n“, mit dem Boettcher bekannt wurde. Das Publikum klatschte bei dem Ohrwurm jedenfalls fröhlich im Rhythmus und sang lautstark mit.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020