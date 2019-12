Unter Einfluss von Drogen

Ohrenbach/Rothenburg.Ein 20-Jähriger wurde am Samstag morgen mit seinem PKW auf der BAB 7 auf Höhe der Rastanlage Ohrenbach (Landkreis Ansbach) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurden drogenkonsumtypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Urintest war nach den Angaben der Polizei Rothenburg positiv auf THC. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Rothenburg durchgeführt.

Am Samstagnachmittag wurde in der Nördlinger Straße in Rothenburg ein 20-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt.

Ein Urintest war positiv auf THC. Der Betroffene räumte den Konsum von Cannabis ein. Eine Blutentnahme wurde anschließend im Krankenhaus in Rothenburg durchgeführt.

