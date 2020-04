Unter Drogen zur Polizei

Ochsenfurt.Ein 45-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis kam am Freitag in die Polizeiinspektion Ochsenfurt. Im Rahmen des Gesprächs stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Wohl in weiser Voraussicht hatte der Mann seinen Pkw ein gutes Stück von der Wache entfernt geparkt, konnte hierbei allerdings von den Beamten beobachtet werden. Ein im Anschluss durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Kokain, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Bei der Durchsuchung des Pkw wurde noch ein Springmesser mit einer Klingenlänge von 6,5 cm sichergestellt werden, da der Betroffene nicht zum Führen des Messers berechtigt ist. Dem Verkehrsteilnehmer wurde der Fahrzeugschlüssel abgenommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020