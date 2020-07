Ungebremst aufgefahren

Crailsheim.Auf der Goethestraße kam es am Samstag um 13 Uhr in Richtung Altenmünster/Roßfeld zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen. Durch eine rote Ampel an der Kreuzung Alter Postweg / Gaildorfer Straße gab es Rückstau. Noch im einspurigen Bereich übersah eine 26-jährige Audi-Fahrerin einen haltenden 34-jährigen Audi-Fahrer und fuhr auf diesen ungebremst auf. Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags bei dem auffahrenden Audi aus und der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Die Unfallverursacherin und ihre vierjährige Tochter wurden ebenfalls leicht verletzt. Der Schaden am auffahrenden Audi beläuft sich auf rund 4000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Der Schaden am zweiten Audi wird auf rund 3000 Euro geschätzt. pol

