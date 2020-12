Unfall verursacht und geflüchtet

Rot am See.Am Montag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße bei der Musikschule Rot am See eine Behelfstreppe und dadurch auch das Gebäude beschädigt. Es konnte festgestellt werden, dass dort ein

anthrazitfarbener VW Polo geparkt war. Eine etwa 40 Jahre alte Frau mit blonden, schulterlangen Haaren, etwa 160 cm groß, stieg nach dem Unfall aus dem VW aus und begutachtete sich den Schaden. Anschließend setzte sie sich wieder in ihren PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der VW müsste im Bereich des rechten Fahrzeughecks beschädigt sein. Die Polizei sucht Zeugen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.12.2020