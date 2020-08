Unfall verursacht

Ohrenbach.Eine 56-jährige Frau stellte am Dienstag gegen 9 Uhr ihren Pkw auf einem der ausgewiesenen Parkplätze der Rastanlage Ohrenbach-Ost ab. Sie versperrte ihren Audi und lief dann in Richtung Raststätte. Unbemerkt von seiner Besitzerin machte sich der Audi selbständig. Die Fahrerin hatte vergessen einen Gang einzulegen bzw. die Handbremse zu arretieren. So rollte der unbemannte Pkw etwa 70 Meter weit über die Parkplätze, bevor er von dem geparkten Lkw eines 53-jährigen Kraftfahrers gestoppt wurde. Der Audi wurde im Frontbereich und auf der Beifahrerseite beschädigt, der Lkw im Heckbereich. Beide Fahrzeuge blieben aber fahrbereit. Insgesamt beziffert man den Sachschaden auf 5000 Euro. Wegen der unzureichenden Sicherung ihres Pkw wurde die Unfallverursacherin verwarnt. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020