Unfall mit hohem Sachschaden

Zweiflingen.Eine 56-Jährige musste nach einem Unfall am Montag bei Zweiflingen von Rettungskräften versorgt werden. Die Frau war gegen 10 Uhr von Sindringen nach Öhringen unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Skoda den Gemeindeverbindungsweg zwischen Zweiflingen und Tiefensall und wollte am Abzweig zur Landstraße auf diese abbiegen. Dabei übersah er wohl den BMW, so dass die Autos im Kreuzungsbereich zusammenstieße. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 25 000 Euro. Die Frauzog sich leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften behandelt. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.07.2020