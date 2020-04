Unfall mit 7000 Euro Sachschaden

Kreßberg.Ein 25-jähriger Nissan-Navara-Fahrer hat am Freitag einen Unfall bei Kreßberg (Schwäbisch Hall) mit einem Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro gebaut.

Gegenverkehr übersehen

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, befuhr der Mann gegen 16.15 Uhr die Landesstraße 1010 von Bergbronn in Richtung Waldtann hinter einem Lkw. An der Abzweigung nach Rötsweiler wollte er nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden VW-Golf.

Am Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Den Schaden am Golf beziffert die Polizei auf circa 4000 Euro. Glücklicherweise wurden sowohl der 25-Jährige, als auch die 55-jährige Golf-Fahrerin nicht verletzt. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.04.2020