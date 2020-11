Unfall endet in Totalschaden

Rothenburg.Am Mittwochnachmittag übersah eine 41-jährige Frau wegen der tiefstehenden Sonne eine Verkehrsinsel in der Schweinsdorfer Straße in Rothenburg. Beim Überfahren dieser Verkehrseinrichtung beschädigte sie sich ihr Auto so stark, dass es abgeschleppt werden musste. Die Schadenshöhe wird auf 2500 Euro geschätzt, was einem finanziellen Totalschaden gleichkommen dürfte. Zudem müssen an der Verkehrsinsel die beiden Verkehrsschilder „rechts vorbei“ ersetzt werden.

