Unfall beim Überholen

Blaufelden.Ein 23 Jahre alter VW Golf-Fahrer war am Montag gegen 17.25 Uhr auf der B 290 in Richtung Blaufelden unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur K 2533 setzte er zum Überholen eines Mercedes Vito und eines davor fahrenden Sattelzuges an. Als der Golf auf Höhe des Vitos war, setze dessen 38-jähriger Fahrer ebenfalls zum Überholen des

Sattelzuges an. Dabei übersah er den Golf. Dessen 23-Jähriger Fahrer versuchte durch Ausweichen einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern.

Zwischen dem Mercedes Vito und dem Golf kam es nicht zum Kontakt, jedoch kam der VW ins Schlingern und schleuderte gegen den Sattelzug. An dem Golf entstand so ein Sachschaden von rund 8000 Euro. An dem LKW wurde nur geringer Sachschaden festgestellt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.08.2019