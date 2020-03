Unbekannter löst Radmuttern

Rothenburg.Zwischen 2. und 5. März machte sich ein unbekannter Täter an einem schwarzen Personenkraftwagen der Marke Renault zu schaffen. Am Pkw wurden sämtliche Radmuttern auf der linken Pkw-Seite gelockert. Erst während einer anschließenden Fahrt bemerkte der 43-jährige Anzeigenerstatter die Manipulation in Form stark auftretender Vibrationen. Zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum überwiegend im Bereich „Am Katzenbuckel“ in Rothenburg geparkt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 09861/9710.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.03.2020