Umweltschutz als kreatives Hobby

Tina Drobinoha hat vor einem Jahr während der Fastenzeit begonnen, auf Plastik zu verzichten. Inzwischen hat die Hessentalerin daraus ein kreatives Hobby gemacht.

Hessental. Ach nein, als Umweltschützerin würde sie sich gar nicht bezeichnen, winkt Tina Drobinoha lachend ab. Und doch hat die Hessentalerin in ihrem Alltag allerhand verändert, um die Umwelt zu schützen und gesünder zu leben. Die 33-Jährige versucht, so weit wie möglich auf Plastik zu verzichten. Daraus ist für sie ein leidenschaftliches wie auch kreatives Hobby geworden. „Und ich mache das gemeinsam mit meinem Partner“, erzählt sie von ihrem Zwei-Personen-Haushalt.

Wie alles anfing? Vor mehr als einem Jahr. Damals ist sie über soziale Netzwerke auf die Aktion „#plastikfasten“ aufmerksam geworden. „Während der Fastenzeit verzichten wir immer auf etwas“, berichtet sie. Mal sind es die geliebten Süßigkeiten und Naschereien, heuer waren es Fleisch und Wurst. „Es muss ein richtiger Verzicht sein“, macht Tina Drobinoha deutlich.

Und vor einem Jahr kam der Plastikverzicht ins Spiel. „Zuerst habe ich nichts mehr gekauft, was mit Plastik ist.“ Allerdings war der Einkaufskorb der gelernten Bankkauffrau dann ziemlich leer. Käse ohne Plastikverpackung? Anfangs schwierig. Auch wenn man Trockenfrüchte, Nüsse oder Gewürze kaufen möchte, seien diese häufig in Plastik verpackt. „Man muss genau überlegen, wo man was bekommt“, erklärt Tina Drobinoha. Sie begann, sich mit dem Thema ganz grundsätzlich zu beschäftigen. Für eine Präsentation bei der IHK, wo sie derzeit eine Weiterbildung zur Wirtschaftsfachwirtin absolviert, hat sie ihr neues Hobby auch medial bearbeitet und Argumente für den Plastikverzicht gesammelt: zum Beispiel, dass Plastik aus Erdöl hergestellt wird und daher nur begrenzt zur Verfügung steht. Oder dass Plastik nicht ökologisch abbaubar ist, sondern lediglich zerfällt oder zerrieben wird und als Mikroplastik neue Probleme hervorruft. Oder dass nur ein kleiner Teil des Plastiks auch tatsächlich recycelt wird.

Tina Drobinoha hat Konsequenzen daraus gezogen. In die Bäckerei ging es fortan mit dem eigenen Brotnetz – „gehäkelt von meiner Omi“. Inzwischen sei es aber so, dass sie fast alles selbst bäckt. Dazu pflegt Tina Drobinoha sogar zwei verschiedene Sauerteige.

Gerne kauft sie auch in Unverpackt-Läden ein. Weil sie zuletzt als Vertriebsassistentin in Weinsberg arbeitete, kennt sie entsprechende Geschäfte in Heilbronn. Allerdings sei es nicht leicht, im Zug die schweren Gläser zum Befüllen zu transportieren. Für solche Fälle hat die 33-Jährige aber Säckchen mit Reißverschlüssen parat. Und längst hat sie auch in und um Hall Möglichkeiten gefunden, um Lebensmittel unverpackt einzukaufen – etwa auf dem Wochenmarkt, dem Kreuzäckermarkt oder im Michelbacher Hofladen Maas. Allerdings sei es derzeit bei den strengen Auflagen in der Corona-Krise nicht möglich, etwa an der Fleisch- und Wursttheke die Lebensmittel unverpackt in den mitgebrachten Behälter zu bekommen, räumt sie ein.

Auch bei Haushaltswaren und Kosmetik ist Tina Drobinoha auf manche plastikfreie Variante umgestiegen: Der Kunststoffteigschaber wurde durch ein Exemplar aus Edelstahl ersetzt, zudem hat die Hessentalerin Seifen für sich entdeckt. „Und meine Omi hat ein Seifensäckchen gehäkelt“, erzählt sie.

Was im vergangenen Jahr einmal als siebenwöchige Fastenaktion begann, hat sich für Tina Drobinoha zu einer Leidenschaft entwickelt. Zwar habe sie auch vorher schon viel Zeit in ihrer Küche verbracht – jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber sie liebt es halt, Mahlzeiten zu planen. „Müsli oder Salate lassen sich gut vorbereiten“, erklärt sie. Der Kaffee für unterwegs landet bei ihr nicht im plastikbeschichteten Pappbecher, sondern im Edelstahl-Thermobecher. „Und eine Banane ist zum Mitnehmen sowieso am einfachsten, die ist schon verpackt.“

Nebenbei ist Tina Drobinoha auch aufs Einkochen und Haltbarmachen gekommen. Erste Erfahrungen sammelte sie mit drei Eimern Zwetschgen. Ein bisschen abenteuerlich sei das schon gewesen, erinnert sie sich. Bei Fragen und Inspiration greift sie gerne auf soziale Netzwerke zurück.

Und schnell hat die junge Frau ihr Einkoch-Sortiment auf weiteres Steinobst, Apfelkompott oder sogar Chili con Carne ausgeweitet. „Ganz einfach, wenn etwas übrig bleibt, wird es eingekocht“, erzählt Tina Drobinoha. Der schöne Nebeneffekt: „Man kann wunderbar Reste verwerten und ich habe fast keinen Lebensmittelabfall mehr.“

Tina Drobinoha macht das Plastiksparen jedenfalls Spaß. Und nebenbei nimmt sie ihr eigenes Konsumverhalten unter die Lupe. „Das ist nicht immer einfach, weil es auch ums Verzichten geht“, sagt sie.

Aber wenn sie dann eine regionale und nachhaltige Alternative gefunden hat, „dann ist das ein Erfolgserlebnis“. Bettina Lober

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.04.2020