Übers Grün bis in die Mitte

Öhringen.Kommendes Jahr wird es wieder eine Wirtschaftsmesse in Öhringen geben. Die „Messe im Park“ präsentiert sich mit neuem Konzept. Die Durchführung der 8. Messe Öhringen ist von 30. September bis 3. Oktober 2021 geplant.

Die Messe findet seit zwanzig Jahren in einem dreijährigen Rhythmus und im Wechsel mit der Wirtschaftsmesse Hohenlohe, Künzelsau statt. Sie konnte sich im Veranstaltungskalender der Region von Beginn an als Verbrauchermesse etablieren, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Nachdem bisherige Messen vor allem im Hinblick auf die Belegung öffentlicher Parkplätze in der Kritik standen, wurde das Konzept grundlegend überarbeitet. Als „Messe im Park“ soll sie sich einmalig und zukunftsorientiert in unverwechselbarem Ambiente präsentieren.

Das neue Messegelände zieht sich von der „Kultura“ über Grünflächen an der historischen Stadtmauer bis hin zum wunderschönen Hofgarten und findet seinen Abschluss mit der Programmbühne auf dem Öhringer Marktplatz. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.08.2020