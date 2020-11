Übermüdeter Autofahrer beschädigt auf A7 Warnbaken

Rothenburg.Gegen 6.45 Uhr beschädigte am Montagmorgen ein Autofahrer beim Einfahren in den Baustellenbereich, kurz nach der Autobahn-Anschlussstelle Rothenburg ob der Tauber, in Fahrtrichtung Norden, vier Warnbaken. Der 32-jährige Ingenieur hielt einige Kilometer weiter an der Rastanlage Ohrenbach an. Von dort aus meldete er verspätet (fast 30 Minuten nach dem Unfall) den Vorfall der Polizei.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung, sondern auf eine Übermüdung des Unfallfahrers. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht aufgenommen. Am Firmenfahrzeug entstanden rund 2000 Euro und an der Baustellenabsicherung 1000 Euro Sachschaden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020