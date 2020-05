Über das Zweirad katapultiert

Buch am Wald.Bereits am Sonntagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 24-jähriger mit seinem Motorrad die S 2249 von Hagenau in Richtung Leutershausen (nahe Schillingsfürst). In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr in den Straßengraben und prallte dort gegen einen Kanalschacht.

Der junge Mann wurde über sein Fahrzeug geschleudert und blieb im Straßengraben liegen. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war er ansprechbar und wurde mit Verdacht auf Verletzungen im Brustraum ins Krankenhaus Ansbach gebracht. Ein herbeigerufener Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.05.2020