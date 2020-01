Über 700 Veranstaltungen im Jahresverlauf

Region Hohenlohe.Kürzlich hat der Burgberg-Tauber-Gau sein Jahresprogramm veröffentlicht, in dem alle Wanderungen und Veranstaltungen der 16 Ortsgruppen verzeichnet sind. Zählt man alle Programmangebote zusammen, kommt man locker auf über 700 Veranstaltungen, die im Jahreslauf stattfinden.

Diese äußerst zeitaufwändige Arbeit am Rechner hat Gau-Rechnerin Maria Göllinger übernommen, für die ohnehin Excel-Tabellen „eine leichte Übung“ sind, die aber das Eintippen nicht ersparen. Aber erst damit sind die Voraussetzungen gegeben, sich auch kurzfristig für eine Outdoor-Aktivität zwischen Tauber- und Virngrund zu entscheiden, die nicht von der eigenen Ortsgruppe angeboten wird. Gau-Wanderwart Helmut Müller weiß das zu schätzen: „Da in den nächsten Wochen viele Hauptversammlungen stattfinden, können sich die Wanderer im Gesamtprogramm gleich mal ihre Favoriten heraussuchen.“

Neben den vielfältigen Angeboten der Ortsgruppen sind auch die Gau-Veranstaltungen sehr attraktiv:

So wird am 18. April die vierte Etappe des Württembergischen Weinwanderweges erwandert, die im mittleren Jagsttal über 20 Kilometer von Stuppach nach Krautheim führt.

Sonnwendfeier in Schrozberg

Am 17. Mai, dem Tag des Wanderns, werden unter dem Motto „Wandern und schauen“ im Brettachtal bei Beimbach zwei Halbtagestouren angeboten, ausgerichtet von der Ortsgruppe Rot am See. Am 23. Mai sind Albvereins-Mitarbeiter eingeladen, das Thema „Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte“ an mehreren Beispielen in Herrieden und Umgebung kennenzulernen.

Den Sommeranfang begeht der Albverein am 27. Juni bei der Sonnwendfeier in Schrozberg, die zusammen mit dem 125-jährigen Jubiläum der Ortsgruppe ein rundes Fest ergibt. Neuland betritt der Albverein bei der Fahrt mit dem Bernina-Express der Rhätischen Bahn in der Schweiz vom 10. bis 12. Juli, bevor die Blaubachhütte am 18. Juli zum Mekka für alle Rock-Fans wird, die dort wieder einen langen Abend erleben können. Während die Alpen-Ausfahrt nach Ellmau am Wilden Kaiser bereits ausgebucht ist, können die Freunde des sportlichen Wanderns am 29. August bei der vom Heilbronner Gau angebotenen Tour durch die Weinberge und entlang des „Traumpfades Ilz“ vom 2. bis 9. September ausgiebig ihre Trittsicherheit und Ausdauer testen. So durchtrainiert, dürfen im Herbst bei der Mundartbühne in Ilshofen-Eckartshausen mit dem Poeten Karl Mündlein aus Mainhardt auch mal die Beine zur Ruhe und der Geist auf seine Kosten kommen.

Weitere Auskünfte und Anmeldungen für den Bernina-Express und für die Tour an der Ilz sind ab sofort bei Gau-Kulturwartin Ingeborg Raab unter Telefon 09851 / 5277033 möglich. Über Gau-Wanderwart Helmut Müller, Telefon 07953 / 463, ist der Gesamtplan erhältlich. ls

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020