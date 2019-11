Über 4000 Besucher verzeichnet

Öhringen.Die 36. Baden-Württembergischen Literaturtage in Öhringen sind erfolgreich zu Ende gegangen. Die Organisatoren blicken auf ein Festival mit über 4000 Besuchern zurück.

„Über Grenzen“ – unter dieser Themenklammer fanden in Öhringen die 36. Baden-Württembergischen Literaturtage statt. Über 30 Veranstaltungen aus den unterschiedlichsten Themenbereichen haben mehr als 4000 Menschen begeistert. Das fünfköpfige Organisationsteam freut sich über nahezu restlos ausgebuchte Plätze bei allen Veranstaltungen.

Am besten besucht war die Lesung mit dem Preisträger des Deutschen Buchpreises 2019, Saa Stanisic, die mit 550 Literaturfans in der Kultura stattfand.

Aber auch „Die Kleine Band“ lockte gemeinsam mit der „Theatergruppe Eigenart“ rund 450 Menschen in die katholische Kirche St. Joseph. Über 500 kleine Leseratten tummelten sich beim Kinder- und Familienprogramm und zahlreichen Aktionen in der Stadtbücherei und auch bei allen anderen Veranstaltungen waren die Stuhlreihen gefüllt.

Öhringen liest ein Buch

Bereits im Sommer hat sich die ganze Region im Rahmen der Aktion „Öhringen liest ein Buch“ auf die Literaturtage eingestimmt. Natürlich war auch die Autorin des über 500-fach verkauften Romans „Länger als sonst ist nicht für immer“, Pia Ziefle, während der Literaturtage in Öhringen zu Gast. Besonders stolz ist das Team um Ingrid Sterzer darauf, dass es mit dieser vom Land Baden-Württemberg geförderten Veranstaltung gelungen ist, Gäste von weit her nach Öhringen zu locken. „Wir haben sehr viel Mühe in die Literaturtage investiert, und das hat sich gelohnt,“ so Sterzer.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019