Turn- und Sportverein will Zahlen weiter steigern

In gut vier Wochen ist es wieder soweit: „Volkslauf-Time“ in Blaufelden. Jetzt geht es schon an die Detailarbeit für die Crew um den Vorsitzenden Ralf Beyer. Seit der Termin-Umstellung vom September auf März kamen zweimal über 350 Sportler zum Blaufelder Volkslauf. Am Sonntag, 22. März, bei der zwölften Auflage hofft das Organisationsteam, erneut eine so gute Teilnehmerzahl erreichen zu können. Eine Steigerung wäre wieder ein enormer Motivationsschub für die Blaufelder Macher. Daran war vor drei Jahren nicht zu denken. Damals stand der Lauf mit nur noch 142 Teilnehmern kurz vor dem Aus. Der Aufwand, den der TSV Blaufelden hierfür betreibt, ist enorm.

Die Läufer des Haupt- und Jedermannlaufes, sowie die Walkerinnen und Walker dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Fünf-Kilometer-Rundkurs freuen. Viele Dinge, die sich in den letzten zwei Jahren bewährt haben, wurden auch dieses Jahr in die Veranstaltung eingebaut. So gibt es wieder einen Schulwettbewerb mit Preisgeldern für die drei Schulen mit den meisten Teilnehmern. Der Firmen- und Gruppen-Wettbewerb wurde sogar noch erweitert. Dieses Mal erhalten die drei Firmen oder Gruppen mit den meisten Sportlern Sonderpreise. Für die Kinder und Jugendlichen gibt es auch wieder eine besondere Attraktion: Mit ihrer Startnummer können sich die Kinder nach ihrem Lauf einen Gutschein fürs Go-Kart fahren holen.

Die Anmeldung und Startnummernausgabe in der Mehrzweckhalle wurden beim letzten Mal stark verbessert. Trotz des großen Andrangs kam es zu keinen Wartezeiten für die Sportler. Für folgende Kategorien können sich die kleinen und großen Läufer online zum Volkslauf unter www.tsv-blaufelden.de anmelden: Bambinilauf (350 Meter, Beginn: 13 Uhr), Schülerläufe (350 Meter und 700 Meter, Beginn: 13.15 Uhr) Jugendlauf (1400 Meter, Beginn: 13.30 Uhr), Jedermannslauf (fünf Kilometer), Nordic-Walking (fünf Kilometer) und Hauptlauf über zehn Kilometer, der auch als offizieller DLV-Wertungslauf gilt. Der Start für diese drei Läufe ist um 14.30 Uhr. Nachmeldungen sind am Lauftag ab 11 Uhr bis 30 Minuten vor den jeweiligen Läufen in der Mehrzweckhalle möglich. Die Veranstaltung beginnt bereits um 11 Uhr. tsv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020