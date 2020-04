Trübe Aussichten für die Muswiese

Crailsheim/Rot am See.Das Fränkische Volksfest in Crailsheim und die Muswiese in Rot am See stehen auf der Kippe.

Die Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen bis mindestens Ende August sorgt dafür, dass viele Feste in Deutschland abgesagt werden müssen. Ein Opfer ist das Crailsheimer Kulturwochenende im Juli. „Umso mehr freue ich mich darauf, wenn wir im nächsten Jahr gesund zusammenkommen und vom 22. bis 25. Juli unser Crailsheimer Kulturwochenende dann mit noch größerer Begeisterung und Vorfreude realisieren“, so Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer in einer Pressemitteilung.

Fränkisches Volksfest wackelt

Bedeckt hält sich die Stadtverwaltung, was das größte Fest in Crailsheim, das Fränkische Volksfest im September, angeht. Ob es stattfinden kann, so das Rathaus auf Anfrage, „hängt maßgeblich von den weiteren Entwicklungen in den kommenden Wochen ab“. Deshalb würden die Planungen vorerst einmal „unverändert weiterlaufen“.

Die Muswiese 2020 ist nicht abgesagt. Noch nicht. „Wir warten ab, bis es eine offizielle Entscheidung für Großveranstaltungen über den 31. August hinaus gibt“, sagt Siegfried Gröner, der Bürgermeister von Rot am See.

Organisation läuft erstmal an

Das heißt, dass die Organisation des Jahrmarkts zunächst einmal normal anläuft. Aber ist es wirklich vorstellbar, dass sich im Oktober Tausende Menschen in den Budengassen, Bauernwirtschaften und Zelten drängen? Gröner gibt sich keinen Illusionen hin: „Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen: Nein, ich kann es mir nicht vorstellen.“ Trübe Aussichten also für „Muswiesegribbl.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.04.2020