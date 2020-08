Traumnote 1,0 erreicht

Künzelsau.Die feierliche Abiturfeier der Freien Schule Anne-Sophie fand in der Aula statt. Sebastian Engbert erreichte die Traumnote von 1,0, alle 25 Abiturienten bestanden, für die musikalische Umrahmung sorgten Oskar Kasatkin und Sina Gerhardt.

In den Reden der Gesamtelternbeiratsvorsitzenden Eva Reinhardt und der Leiterin der gymnasialen Oberstufe, Cornelia Morris, stand zunächst das Motto des Abiturjahrganges „Der Boom nach unserer Krise“ im Zentrum der Überlegungen. Reinhardt verwies auf den Religionsphilosophen Martin Buber und dessen philosophischen Gedanken von 1923 zum „Ich und Du“. Sie wünschte den Absolventen einen persönlichen Schutzfaktor, der mithelfe, neue Schritte zu wagen.

Für Cornelia Morris ist es ein besonderes Gefühl, dass sie allen zum Abitur angetretenen das Reifezeugnis übergeben durfte. „Ihr habt an euch selbst geglaubt und eure Ziele im Augen behalten“, kommentierte sie das Ergebnis.

Anstatt der persönlichen Übergabe holten sich die Absolventen selbst, begleitet von einer Fotoshow und individueller Musik, die ausgelegten Zeugnisse, die Preise und die rote Rose. Mit diesen Unterlagen in der Hand betraten sie „ihre Bühne“.

In seiner Rede als Sprecher des Abschlussjahrganges ging Sebastian Engbert auf die Schulzeit ein, erzählte über Erfahrungen und Vorkommnisse, vergaß aber auch nicht den Dank an alle, die die Freie Schule Anne-Sophie gestalten und an die Eltern, die den Besuch erst ermöglichen.

Eine Videosequenz zum Marshmallow-Effect, einer wissenschaftlichen Langzeitstudie, die belegt, wie Willensstärke die Persönlichkeit prägt, bildete den Kern zur Ansprache von Gesamtleiterin Angelika Schmidt. Einer Spirale folgend beleuchtete sie Bedingungen und Grundlagen, die dazu beitragen, zu Persönlichkeiten heranzuwachsen. Geduld, warten können, Kontinuität, ein Ziel verfolgen, sich Wissen aneignen, überlegt handeln waren Bereiche, die sie in den Fokus ihrer Ausführungen stellte. Ausgehend von diesen Grundlagen, ging sie auf die individuellen Schulverläufe und die kontinuierliche Entwicklung in der Schulzeit ein.

Die Überreichung des Abiturpreises der Firma Adolf Würth an Sebastian Engbert war weiterer Höhepunkt. Dass in dieser Feier der langjährigen Gesamtelternbeiratsvorsitzenden Heike Hornstein eine Würdigung für deren Einsatz und Engagement zuteil wurde, fand besondere Anerkennung. „Sie haben vertrauensvoll, engagiert und mit besonderem Geschick die Schule seit der Entstehung mitgestaltet.“,

Abiturienten: Lara Kristin Arnold, (P); Nils Babijak; Svea Bögl; Maja Brückbauer; Gian Luca Bühler; Luca Leonardo Denner; Sebastian Engbert (P); Michelle Anna Helena Gläser; Marc Hornstein (P); Benedikt Leo Klug; Lars Jasper Longerich (P); Iris Löwenkamp (B); André Maximilian Meißner (B); Severin Neher (P); Albrecht Prinz zu Hohenlohe-Waldenburg (B); Leon Ansgar Siller; Felix Hans Specht; Niklas Maximilian Suda (B); Tom Jan Uziekalla; Tom David Vogel (B); Leana Alexandra Volp (P); Leah Marie Wolfarth; Mona Emily Wunderlich (B); Beyza Candan Yildirim, Lisa Ziegelmayer.

Sonderpreis Firma Adolf Würth: Sebastian Engbert; Sonderpreis soziales Engagement und Verantwortung: Sebastian Engbert; VfS-Abiturpreis: Sebastian Engbert; Abiturpreis der Deutschen Mathematiker Vereinigung: Leana Alexandra Volp; Literatur & Theater: Maja Brückbauer; Abiturpreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker: Marc Hornstein und Niklas Suda; Abiturpreis Physikalische Gesellschaft: Lars Longerich und Leana Volp; Otto-Dix Kunstpreis Kultusministerium: Sebastian Engbert; Scheffelpreis: Sebastian Engbert. Zur Auswahl für ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes wurde Sebastian Engbert vorgeschlagen.

