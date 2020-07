Traktor prallt auf Schulbus

Blaufelden.Hoher Sachschaden: Am Montag um 13.10 Uhr befuhr ein 32-jähriger Lenker eines Traktors mit Anhänger die Ortstraße in Ehringshausen (östlich von Blaufelden) in Richtung Ortsausgang. Im Bereich einer dortigen Rechtskurve kam dem Traktor ein Linienbus entgegen. Der Traktor-Lenker bremste daraufhin sein Gespann ab und prallte gegen den Bordstein. Dadurch wurde der Anhänger nach links abgewiesen und stieß mit dem vor dem Ortsschild haltenden Bus zusammen.

Der 63-jährige Busfahrer sowie die im Bus sitzenden 15 Schulkinder wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 13 000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.07.2020