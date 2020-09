Träume aus Blech machten Station in Neustädtlein

Neustädtlein.Der Pfeff-Sportwagentreff hat die Herzen der Fans von schnellen Wagen sicher höherschlagen lassen. Seit Mittwoch ist der Parkplatz des Meiser-Hotels in Neustädtlein (Fichtenau) deshalb abends ein Geheimtipp für Automobilfreunde gewesen, die ihre Kameras gezückt haben. Rund 40 Wagen haben dort während der Veranstaltung Station gemacht. Darunter sind etliche wahre Kraftprotze gewesen, die bis zu 1000 Pferdestärken unter der flachen Haube haben. Namhafte Nobelkarossen von Herstellern wie Ferrari, Lamborghini oder Aston Martin sind in allen Farben und Formen zu sehen gewesen. Die Pferde-Stärken-Boliden reisten am Samstag wieder ab. / fär

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.09.2020