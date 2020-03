Traditionsunternehmen schreibt Erfolgsgeschichte fort

Satteldorf.Globale Ereignisse schlagen durch. In diesem Fall ist das renommierte Bauunternehmen Leonhard Weiss betroffen. Rund 2500 Menschen hatten sich für die Betriebsversammlung in Ulm angemeldet. Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus’ trafen Geschäftsführung und Betriebsrat kurzfristig die Entscheidung, die Versammlung zu verschieben.

„Auch im vergangenen Jahr konnten wir wieder zahlreiche beeindruckende Baustellen im ganzen Bundesgebiet realisieren“, betont Dieter Straub, Vorsitzender der Geschäftsführung. Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2019 konnte Leonhard Weiss seine Erfolgsgeschichte fortschreiben. Vor allem die ganzjährig günstige Witterung ermöglichte eine hohe Auslastung der Geräte und bot die Voraussetzungen dafür, dass fast über das gesamte Jahr hinweg auf den Baustellen gearbeitet werden konnte. Das führte letztlich dazu, dass die betriebswirtschaftliche Bauleistung gegenüber dem Vorjahr auf rund 1,6 Milliarden Euro deutlich gesteigert werden konnte. Die gute Geschäftslage schlug sich auch in einer steigenden Zahl von Mitarbeitern nieder. So waren Ende 2019 5808 Menschen beschäftigt, also rund 350 mehr als noch zwölf Monate zuvor.

Die Firmengruppe mit den Hauptsitzen in Göppingen und Satteldorf ist zu 100 Prozent in Familienbesitz und betont „unabhängig von Banken“. 2019 mussten erhebliche Mittel in Gebäude, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert werden. So wurden auch die Arbeiten am neuen Verwaltungsgebäude Satteldorf abgeschlossen. Daneben wurden bauaffine Nischenmärkten besetzt.

Aktuell sind nach eigenen Angaben die Auftragsbücher über alle Marktsegmente hinweg gut gefüllt. Für das laufende Geschäftsjahr ist die Auslastung aller operativ tätigen Geschäftsbereiche (Straßen- und Netzbau, Ingenieur- und Schlüsselfertigbau sowie Gleisinfrastrukturbau) komplett gesichert. Entsprechend rechnet die Unternehmensgruppe für die nächsten Monate mit einem ähnlich positiven Geschäftsverlauf und erwartet in etwa gleichbleibende Umsätze sowie ein gutes und stabiles Ergebnis. Leonhard Weiss ist damit einer der größten Komplettanbieter von Bauleistungen in Süddeutschland.

„Die Basis für den anhaltenden Erfolg“ sind laut Geschäftsführung „gut ausgebildete Fachkräfte“. Deshalb haben Geschäftsführung und Betriebsrat im zurückliegenden Jahr 2019 auch ein „Attraktivitätspaket“ für Mitarbeiter verabschiedet.

Darin enthalten sind unter anderem zahlreiche übertarifliche Leistungen wie höhere Auslösungen und Verpflegungszuschüsse, betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten, eine Ergebnisbeteiligung. Die Zusatzleistungen und Maßnahmen, die auch unmittelbar die Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben fördern sollen, wurden von der Belegschaft sehr gut angenommen. ibe

