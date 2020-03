Traditionelles jenseits der Massenwaren

Wackershofen.In Schwäbisch Hall-Wackershofen beginnt am Sonntag, 15. März, die Museumssaison mit dem Aktionstag „Handwerker im Museum“. Von 11 bis 16 Uhr führen Handwerker die unterschiedlichsten, traditionellen Handwerke vor, allesamt Tätigkeiten, die für die Menschen in früheren Zeiten unabdingbar zu ihrem Alltag dazu gehörten. Denn bevor die Dinge des täglichen Lebens als Massenware industriell erzeugt werden konnten, wurden sie einzeln und von Hand gefertigt. Auch die Schnapsbrennerei im Weidnerhof ist in Betrieb.

Die Gesundheitsbehörden schätzen das Risiko einer Infektion im Zusammenhang mit „Corona“ als so gering ein, dass die Veranstaltungen des Freilandmuseums wie geplant stattfinden können. Im Freilandmuseum kommen die Besucherinnen und Besucher nicht auf engem Raum zusammen Bis 30. April hat das Freilandmuseum dienstags bis sonntags, 10-17 geöffnet. pm

