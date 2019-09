Top-Musiker vermittelt Kenntnisse

Schrozberg.Mit Auszeichnung absolvierte Benny Brown sein Studium für Jazz- und klassische Trompete an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Er ist bundesweit einer der gefragtesten Allround-Trompeter. Brown ist im Jazz ebenso zu Hause wie in Pop und Klassik. Seit 2013 ist er Mitglied der Roger Cicero Big Band. Im Mai 2014 erschien seine Debüt-CD „Brown“, die er zusammen mit seinem Quartett, der „Benny Brown Band“ eingespielt hat.

Am Samstag, 26. Oktober gibt es bei Martens-Intrumentenbau Workshops mit dem Musiker: 10 bis 12 Uhr, Big Band Workshop für Einsteiger/Basic; 13.30 bis 15.30 Uhr, Big Band Workshop für Fortgeschrittene; 16.30 bis 18.30 Uhr Big Band Workshop Improvisation; 20 Uhr, Konzert der Teilnehmer mit der Big Band Schwäbisch Hall.

Information und Anmeldung unter über info@martens-blasinstrumente.de oder Telefon 07935 / 72023. pm

