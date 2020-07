Tödlich verletzt

Wallhausen-Hengstfeld.In Wallhausen-Hengstfeld (Landkreis Schwäbisch Hall) kam es am Sonntag gegen 16.45 Uhr zu einem tödlichen Motorradunfall. Ein 33-Jähriger unternahm eine Spritztour mit der Yamaha eines Bekannten. Der alkoholisierte Fahrer setzte sich ohne Schutzkleidung und Helm für eine „Testfahrt“ auf das Motorrad und befuhr die Mittelgasse in Richtung Hauptstraße. Hierbei beschleunigte er so stark, dass er die Kontrolle über das Motorrad verlor. Er geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den dortigen Gehweg und streifte eine Hauswand. Hierbei stürzte er vom Motorrad und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Das Motorrad fuhr führerlos in die Einmündung zur Hauptstraße und prallte dort gegen die Beifahrertüre eines ordnungsgemäß vorbeifahrenden Hyundais. Die 58-jährige Fahrerin erlitt einen Schock. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 14 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.07.2020