Tief romantische Sehnssuchtsmusik

Rothenburg.Das Yugen Trio, dessen Karriere in Nürnberg begann und die drei Instrumentalisten schon weit in die Welt der Musik hinausführte, ist am Sonntag, 27. September, in der Tagungsstätte Wildbad zu Gast. Es beschließt die in diesem Jahr erstmals initiierte Veranstaltungsreihe „On Stage“ mit Künstlern aller drei bayerischen Musikhochschulen.

Etablieren konnte sich die Konzertfolge mit insgesamt sechs geplanten Terminen, von denen vier wegen der Corona-Pandemie nicht stattfanden, noch nicht. Aber sie wird für das kommende Jahr erneut vorbereitet und auch anschließend fortgeführt. In seinem Konzert am Sonntagnachmittag im Wildbad musiziert das Yugen Trio das bekannte Es-Dur-Trio opus 100 von Franz Schubert, eine seiner letzten Kompositionen. Sie entstand im November 1827 und gilt als unübertroffenes Beispiel für eine tiefromantische Sehnsuchtsmusik.

Ihr Programm werden die Künstler Mariko Nishikawa (Violine), Juan María Raso Llarás (Cello) und Mika Yamamoto (Klavier) selbst moderieren. Der Eintritt zum Konzert ist kostenfrei, ein „Dankeschön“ für die Ausführenden erwünscht. Mariko Nishikawa (Violine), Juan María Raso Llarás (Cello) und Mika Yamamoto (Klavier) gründeten ihr Klaviertrio, um die Attraktivität von Werken für diese Besetzung und den Facettenreichtum von Kammermusik erfahrbar zu machen. Der Anspruch an ihre künstlerische Zusammenarbeit spiegelt sich bereits im Namen des Ensembles wider: Das japanische Wort „Yugen“ bedeutet tiefgründig und geheimnisvoll

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020