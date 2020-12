Thematik in nächste Sitzung verschoben

Künzelsau.Mit dem Ablauf einer Hybrid-Gemeinderatssitzung und der Handhabung der Technik haben der Künzelsauer Gemeinderat und Bürgermeister Stefan Neumann Erfahrung. Bereits zwei zurückliegende Sitzungen haben in diesem Stil stattgefunden – jetzt fand die dritte Hybrid-Beratung statt.

Stefan Wresch, zuständig für die Projektentwicklung Photovoltaik bei der EnBW, stellt die in Belsenberg geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage vor. Die vorgesehene Fläche sei bereits mit dem Landwirtschaftsamt abgestimmt. Von dort werde die Fläche als geeignet bewertet, Schutzgebiete würden nicht verletzt. Die Fläche von 9,5 Hektar ist auf fünf Eigentümer verteilt, die alle bereits zugestimmt haben. Die Leistung der Anlage sei mit zirka 9 MWh geplant. Die maximale Leistung wird auf zirka 9500 MWh im Jahr berechnet. Damit könnten ungefähr 3000 Vier-Personen-Haushalte versorgt werden. Ortsvorsteher Jäger trug Pro- und Contra-Argumente des Ortschaftsrates Belsenberg vor.

Für die Umsetzung des Projektes sind eine Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und die Erstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Positiv werden in der Beratung bewertet, dass das Projekt ein Schritt zur vom Gemeinderat angestrebten autarken Energieversorgung der Stadt wäre. Bedenken gibt es unter anderem, weil die Flächen nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden könnten. Die grundsätzliche Thematik, wo und in welchem Umfang PV-Anlagen in Künzelsau nach Auffassung des Gemeinderates errichtet werden können, soll im Januar beraten werden.

Auch die Entscheidung über die geplante Anlage in Belsenberg und über die Einleitung der zur Realisierung erforderlichen Verfahrensschritte wurde in die Beratung im Januar vertagt.

In die neue Hauptsatzung der Stadt Künzelsau soll unter anderem die Möglichkeit einer virtuellen Sitzungsteilnahme aufgenommen werden. Anlass ist die Pandemie. Hauptamtsleiterin Carmen Class erläutert die in diesem Zusammenhang vorgesehenen Anpassungen und die Aktualisierung der Satzung. In der Sitzung am 15. Dezember ist der Beschluss über die Neufassung der Hauptsatzung vorgesehen.

Auf die Frage, wie der Gemeinderat zum Silvesterfeuerwerk steht und ob es auf belebten Straßen und Plätzen untersagt werden soll, erhielt Bürgermeister Neumann keine übereinstimmende Positionierung. Die Diskussion über die Sperrung der Hauptstraße, der Wertwiesen oder des Platzes in der Mitte des Wohngebiets Taläcker endete ohne Beschlussfassung. Eventuell, so Bürgermeister Stefan Neumann, komme der Gesetzgeber im Zusammenhang mit der Pandemie einer städtischen Regelung zuvor. Er rate jedem, Ansammlungen zu vermeiden. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.12.2020