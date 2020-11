Thema Medien und Gesundheit

Hohenlohekreis.Seit einiger Zeit fährt ein Bus mit den Motiven „Heute schon mit Ihrem Kind gesprochen?“ und „Heute schon mit Ihrem Kind gespielt?“ im öffentlichen Nahverkehr. Diese Buswerbung ist Teil der Kampagne „Smarter Umgang mit Smartphone & Co. – Medien und Gesundheit“ von der Gesundheitskonferenz des Hohenlohekreises. Eltern sollen in ihrer Vorbildrolle angesprochen und dazu angeregt werden, über ihr eigenes Verhalten mit dem Handy in Gegenwart ihrer Kinder nachzudenken.

Nach einem erfolgreichen Auftakt der Kampagne im Oktober vergangenen Jahres fanden verschiedene Vorträge, ein Präventionstheater sowie ein Elternabend zum Thema „PC, TV, Handy & Co. – Chancen nutzen, Risiken vermeiden“ statt. Seit Februar mussten wegen der Corona-Pandemie alle Treffen der Arbeitsgruppe „Medien und Gesundheit“ der Gesundheitskonferenz im Hohenlohekreis und auch die geplanten Veranstaltungen der Kampagne abgesagt werden. Sobald die Lage es zulässt, wird die Arbeit der Gesundheitskonferenz wiederaufgenommen und weitere Veranstaltungen geplant.

