Tausendfacher Lichterglanz

Schwäbisch Hall.Ende August feiert Schwäbisch Hall die Nacht der Nächte. Der Stadtpark entlang des Kochers verwandelt sich am Samstag, 24. August, wieder in ein einzigartiges Lichtermeer. Beim Sommernachtsfest sorgen 25 000 Lichterbecher in fantasievollen Bodenornamenten und 2500 bunte Lampions in den Bäumen, für einen atemberaubenden Lichterglanz.

Am Freitag, 23. August, wird das Wochenende mit der Band „Crazy Zoo“ musikalisch eröffnet. Der Samstag, 24. August, beginnt mit einer öffentlichen Altstadtführung um 14.30 Uhr. Abends stehen dann die eigentlichen Highlights auf dem Programm. Drei Live-Bands auf drei verschiedenen Bühnen, die unterschiedliche Musikrichtungen spielen, der Siedersfackeltanz, bezaubernde Blumenfeen der Tanzvilla aus Creglingen, verschiedene Lichtinstallationen, wie beleuchtete Bäume oder ein Poi-Workshop zum Mitmachen – all dies macht den Reiz dieses Lichterfestes aus.

Ab 20 Uhr spielt „Me and the Heat“ auf dem Festplatz Unterwöhrd einen Party-Hit nach dem anderen. „Riddim Pose“ präsentiert auf der mittleren Bühne karibische Musik, während die Band „Impulse Eve“ auf der hinteren Bühne bei der Taubenhausinsel dem Publikum mit ihren Melodien ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Als besonderes Highlight gibt es dieses Jahr statt eines Feuerwerks eine musikuntermalte Lasershow auf dem Grasbödele. Diese wird um 21, 22.15, 23 und 24 Uhr ausgestrahlt und dauert jeweils zirka fünf Minuten. So haben alle Besucher des Fests im Laufe des Abends die Gelegenheit, die Lasershow zu bestaunen. Ausklang ist am Sonntag, 25. August, ab 11 Uhr. Auf dem Unterwöhrd spielt dann der Große Siedershof sein Frühschoppenkonzert.

Wie jedes Jahr wird es wieder kostenlose Park-and-Ride-Plätze am Schulzentrum West und am Freizeitbad Schenkensee geben. Der Stadtbus bringt die Besucher zum Fest und wieder zurück. Am Samstag stehen zusätzlich zirka 650 kostenlose Parkplätze im Parkhaus der Bausparkasse, Ziegeleiweg, zur Verfügung. Eintrittskarten können ab sofort in der Tourist Information, Hafenmarkt 3 unter Telefon 0791/751600, erworben werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019