Tatvorwurf lautet auf sechsfachen Mord

Eine Kleinstadt kommt nicht zur Ruhe: Nur einen Tag nachdem sechs Menschen in Rot am See getötet wurden, kommt es erneut zu einem Polizeieinsatz. Spezialkräfte nehmen einen Mann fest.

Rot am See. Nur einen Katzensprung vom Tatort entfernt tobt jedes Jahr eines der fröhlichsten Feste Hohenlohes: die Muswiese. Jetzt sind die Einwohner von Rot am See nach dem Sechsfachmord vom Freitag

...