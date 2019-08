Tänzerische Reise durch Urlaubsländer

Rothenburg.Die Nürnberger Tanzlehrerin Marion Vetter bietet am Sonntag, 18. August, wieder eine Tanzreise durch die verschiedensten Urlaubsländer an. Das Besondere an diesem Nachmittag im Rokokosaal des Hauses: Jede und jeder kann die Tanzreise in den Urlaub mit antreten – einzeln, zu zweit oder auch in kleinen Gruppen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Eintritt zur Tanzreise mit Urlaubsfeeling ist kostenfrei. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Das traditionelle Sonntagscafé öffnet in der Zeit von 13.30 bis 17 Uhr seine Pforten für seine Gäste. Bild: WB/Vetter

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019