SWR tischt Songperlen erst 2021 auf

Crailsheim.Konzerte mit mehr als 500 Besuchern sind laut der Corona-Verordnung momentan noch bis Ende Oktober verboten. Deshalb muss auch die ursprünglich für den Mittwoch, 28. Oktober, in der Hirtenwiesenhalle in Crailsheim geplante SWR-Veranstaltung „Pop & Poesie“ in das nächste Jahr verschoben werden – und zwar auf Samstag, 13. November 2021.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können dort, wo die Tickets gekauft wurden, gegen einen Wertgutschein umgetauscht werden, der für ein anderes Angebot des Veranstalters (Provinztour Konzert- und Theateragentur) eingelöst werden kann.

Erfolgsgeschichte

Die Erfolgsgeschichte der SWR-1-Reihe „Pop & Poesie“ begann bereits im Jahr 2009.

Seither sorgt die Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show regelmäßig für ausverkaufte Veranstaltungen.

Der fast schon legendäre Moderator Matthias Holtmann und sein Team aus Schauspielern und Musikern präsentieren Perlen aus der Geschichte der Popmusik.

Hinter vielen Songtexten stecken poetische Kleinode, spannende Geschichten oder witzige Erzählungen, die auf ihre Entdeckung warten. Der Radiosender SWR 1 sucht diese Perlen der Popmusik und hat bis heute fast 200 der größten Hits aller Zeiten übersetzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

In Originalsprache

Neun Musiker, Sänger und Schauspieler entführen die Zuschauer über zwei Stunden in die faszinierende Welt von Popmusik und Poesie.

Im Mittelpunkt der Show steht ein Konzert, bei dem exzellente Musiker die ausgewählten Songs in ganz individuellen Versionen spielen – in der jeweiligen Originalsprache.

Die deutschen Übersetzungen werden durch Schauspieler harmonisch in die Inszenierung eingewoben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.08.2020