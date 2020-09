Streit zwischen Fahrern eskaliert

Crailsheim.Bereits am späten Donnerstagnachmittag kam es an der Kreuzung Haller Straße und Tiefenbaer Straße in Crailsheim zwischen einem 42-jährigen Rollerfahrer und einem 49-Jährigen Mitsubishi-Fahrer, sowie seiner 49-jährigen Beifahrerin zum Streit. Während sich an der Örtlichkeit die Streitigkeiten auf gegenseitige Beleidigungen beschränken, eskalierte dies wenig später, als die beiden Parteien erneut in der Karlstraße aufeinandertrafen.

Dabei griff der Roller-Fahrer, welcher zu diesem Zeitpunkt zu Fuß unterwegs war, in den Innenraum deAutos und versuchte der 49-Jährigen ihr Handy aus der Hand zu schlagen. Dabei wurde die Frau verletzt. Der Mitsubishi-Fahrer stieg daraufhin aus seinem Pkw aus und griff den Rollerfahrer körperlich an.

Während des Gerangels konnte sich der 42-Jährige befreien und flüchtete anschließend mit seinem Roller. Den Konfliktparteien droht laut Polizei jeweils eine Anzeige. Die Ermittlungen zum Hintergrund dauern an. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.09.2020