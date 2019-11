Stillsitzen ist fast unmöglich

Bovenzenweiler.Ein besonderes Blueskonzert ist am Freitag, 22. November ab 20 Uhr bei den „Feuchters“ in Schrozberg-Bovenzenweiler angesagt. Zum ersten Mal sind die drei Nürnberger Musiker Vinzent (dr) und Michael (git/voc) Kusche, sowie Jonny Pickel (b) in Bovenzenweiler zu Gast. Im Bayerischen sind sie für ihr Bluesfeeling, ihre Vielseitigkeit und ihre Bühnenpräsenz stets gefragt. Das hat sich über die Grenze bis zu den Feuchters herumgesprochen.

Die Idee zum Trio entstammt dem Chicago Bluesfestival, bei dem Sohn Vinzent Kusche begeisterten Applaus erntete und sich eine stabile Formation mit dieser Trio-Besetzung quasi aufdrängte.

Ob schnörkelloser Shuffle von B.B. King und Freddie King, grooviger Soul-Blues von Ray Charles, klassische Bluesnummern von Willie Dixon und Howlin’ Wolf, Jazziges von Mose Allison oder erdiges Slow-Blues-Feeling bei den Bluesballaden, stets steht gute, authentisch dargebotene Musik des schwarzen US-Amerika im Vordergrund. Passend dazu erklingt die perfekte Bluesstimme von Bandleader Michael Kusche.

Blues ist wieder in. Er ist ein Mitmach-Style, der das Nur-Zuhören und Stillsitzen fast unmöglich macht. Natürlich stehen die drei Musiker in einer langen Blues-Tradition, gleichzeitig passt die Performance aber auch zu unserer Zeit.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.11.2019