Steuert die Stadt womöglich auf einen Eisberg zu?

Schrozberg.Ist Schrozberg ein Tanker oder ein Schlauchboot? Steuert die Stadt auf einen Eisberg zu? Wie schnell muss Ballast von Bord? Allerhand Bilder werden bemüht, wenn’s um den Haushalt geht.

Wer zuletzt die Debatten rund um die kommunale Finanzlage in Schrozberg verfolgte, konnte angesichts des Gesagten den Eindruck gewinnen, die Stadt liege nicht etwa am Vorbach, sondern an einem Weltmeer. Ulrich Herrschner (Freie Wähler) etwa wandte sich bereits in der vorletzten Gemeinderatssitzung gegen finanzpolitischen Aktionismus, indem er Schrozberg mit einem Öltanker verglich, der nicht im Stile eines Schlauchboots von jetzt auf gleich den Kurs ändern könne.

Hintergrund ist, dass wichtige Quellen in der Corona-Krise wohl in geringerem Maße Geld ausschütten als prognostiziert. Und wo nichts sprudelt, da kann halt weder ein Boot noch ein Tanker zu bereits fest ins Visier genommenen Ufern aufbrechen. Herrschner plädierte gleichwohl dafür, heuer an beschlossenen Maßnahmen festzuhalten. Für 2021 müssen dann neue Navigationskoordinaten festgelegt werden. In etwa so sieht es die Mehrheit des Gremiums, die deshalb in der jüngsten Sitzung einen Antrag der Wahlgemeinschaft für Jedermann (WfJ) ablehnte.

Die Fraktion war zunächst für eine Haushaltssperre mit Ausnahmen eingetreten und hatte ihr Ansinnen dann noch einmal modifiziert: Das Wort „Haushaltssperre“ fiel weg. Aber bestimmte – gelb hinterlegte – Maßnahmen von einer Liste, die Kämmerin Carmen Kloss für das Haushaltsjahr 2020 vorgelegt hatte, sollten auf die Zeit nach dem 10. September verschoben werden.

Auch Ausnahmen wurden wieder definiert: von der Errichtung eines Buswartehäuschens in Schmalfelden über die Investition ins dortige Feuersteinmuseum bis hin zu Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet Brühl sowie, bei konkretem Bedarf, für Wohnbauplätze in Leuzendorf und Schmalfelden.

Susanne Martens (WfJ) nahm in der Begründung zum Antrag auf Herrschners eingangs zitiertes Sprachbild Bezug: „Wenn wir den Öltanker weiter so bepackt lassen wie bisher, schaffen wir es nicht um den Eisberg herum. Die einzige Möglichkeit, die wir sehen: etwas Ballast abwerfen.“ Es werde nach Corona nicht so weitergehen wie bisher, also müsse eine klare Unterscheidung her: „Was sind Pflichtaufgaben, was ist Komfortzone?“ Jedenfalls gehe es ihrer Fraktion nicht darum, mit ihren Anträgen die Stadtverwaltung auf Trab zu halten. Nun ist es freilich so, dass nicht mehr viel zu Schiebendes übrig bleibt, wenn man von den gelb hinterlegten Maßnahmen auf Kloss’ Liste jene von der WfJ definierten Ausnahmen abzieht. Vor allem geht es dann noch um einige Brückensanierungen, die die Verwaltung sowieso nicht mehr dieses Jahr umsetzen wird, wie die Kämmerin erklärte. „Der ganze Kladderadatsch“, befand deshalb Frank Klöpfer (FW) – und meinte damit die Diskussion um eine Haushaltssperre – „wäre überhaupt nicht nötig gewesen.“

Auch die CDU wollte vor diesem Hintergrund dem WfJ-Antrag nicht zustimmen. Lothar Mühlenstedt sagte, die Verwaltung solle bis September „vorsichtig weitermachen“, dann gebe es mehr Licht im Dunkel. Er machte gleichzeitig deutlich, dass man „nicht munter weiter drauflosmachen kann“ und schlug vor, die Verwaltung solle gezielt Firmen anrufen und sie nach ihrer Einschätzung der Lage fragen. Kloss bezeichnete das als gut gemeinten Vorschlag, den sie aber sehr skeptisch sehe. Vor Jahren habe man Ähnliches gemacht und keine aussagekräftigen Ergebnisse bekommen. „Ich denke, dass das Bewusstsein für Sparsamkeit im Gemeinderat da ist“, sagte indes Herrschner. Klar müsse aber sein: „Es wird immer Tränen, immer Schmerzen, immer Widerstand geben“, wenn man Geplantes schiebe oder streiche.

Ein erstes Exempel statuierten die Räte auf der Stelle: Bauamtsleiter Thomas Pöschik hatte dargelegt, dass der Bauhof dringend einen neuen Pritschenwagen für die Gärtnerin brauche. Ins jetzige Fahrzeug, Baujahr 2001, müsste man 6000 Euro investieren, wollte man damit im Juli noch einmal eine TÜV-Prüfung bestehen. „Wenn die Gärtnerin kein Fahrzeug hat, hätte ich wirklich ein Problem“, so Pöschik.

Die Anschaffung ist eine von besagten gelb hinterlegten Maßnahmen. Kosten: rund 45 000 Euro. Fraktionsübergreifend wollten die Räte dafür kein grünes Licht geben. Es gelte, nach Alternativen zu schauen. „Das wäre ein guter Anfang, denn wir müssen Kompromisse machen“, sagte beispielsweise Herrschner. Sebastian Unbehauen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020