„Stark gestresste“ Bäume werfen Äpfel schon ab

Schwäbisch Hall.Kaum ist der eine Fahrzeuganhänger abgeladen und das Auto weggefahren, fährt das nächste Auto vor die Obstschütte der Hohenloher Fruchtsäfte in Schwäbisch Hall. Seit dieser Woche nimmt die Mosterei Äpfel an. Acht Tonnen Früchte waren am ersten Vormittag angeliefert worden, berichtet Teresa Heller, Mitinhaberin des Unternehmens. „Etwa 20 bis 30 Leute waren da. Es gab in den vergangenen Tagen viele Anfragen von Anlieferern.“

Eigentlich wollten die Fruchtsäfte noch eine Woche mit der Annahme warten. Da aber die BAG in der Haller Ringstraße kein Obst mehr annimmt, wurde früher geöffnet.

Alfred Zott hat eben seinen Anhänger geleert. „Morgen bringe ich noch einmal eine Fuhre.“ Die dritte Ladung will er Ende September, Anfang Oktober anliefern. „Ich habe circa zehn Apfelbäume bei uns am Haus“, berichtet er. Durch die lange Trockenheit hätten viele Bäume einen Teil der Früchte abgeworfen. „Die Bäume sind stark gestresst“, weiß der Senior. „Das war vor zwei Jahren ebenso.“ Zott macht meist Lohnmost. Das heißt, er bringt Obst und bekommt im Gegenzug deutliche Preisnachlässe, wenn er von den Hohenloher Fruchtsäften Saft bezieht.

„Lohnmost lohnt sich eher“

Lohnmost lohne sich eher als die Bezahlung nach Kilo, stellt Teresa Heller fest. Für 100 Kilo Mostobst bezahlt das Unternehmen derzeit 6,50 Euro oder zehn Kisten Saft, die 35 Prozent unterm Ladenpreis abgegeben werden.

Besser bezahlt werden zertifizierte Bio-Äpfel. Dafür bekommen die Anlieferer 15 bis 20 Euro pro 100 Kilogramm. Allerdings muss der Landwirt sein Obst jährlich neu gegen Gebühren zertifizieren lassen. Deshalb rentiere sich das nur bei großen Obstbeständen. Eine weitere Möglichkeit haben Besitzer von Streuobstwiesen: Sie können für 20 Euro Mitglied beim Förderkreis regionaler Streuobstbau Hohenlohe-Franken werden. Auch dafür gibt es einen höheren Auszahlungspreis. Dieser steht aktuell noch nicht fest. Der Verein vermarktet mit den Hohenloher Fruchtsäften die „Grünspecht“-Produkte wie Saft, Gelee oder Essig.

Biotope erhalten

Wegen der sehr schlechten Obsternte im vergangenen Jahr gab es während der letzten Monate keinen Grünspecht-Apfelsaft. „Ab Oktober wird es ihn wieder geben“, kündigt Hartmut Himmelein, Vorsitzender des Vereins, an. Circa 200 Streuobstwiesenbesitzer aus dem Landkreis Schwäbisch Hall seien Mitglied im Verein. Dessen Hauptziel ist weniger die Vermarktung des Saftes, als vielmehr die ökologisch wertvollen Biotope zu erhalten. Weil diese sehr arbeitsintensiv sind, werden etliche Streuobstwiesen nicht gepflegt und gehen verloren.

Himmelein hat selbst 14 Ar Streuobstwiesen mit einem guten Dutzend Bäume. Wie hoch sein Arbeitsaufwand jährlich ist? „Das sag’ ich nicht! Das ist ein Hobby. Den Aufwand darf man sich nicht ausrechnen. Das muss man gerne machen.“

Sein Anreiz, trotz unrentabler Stundensätze die Baumwiese zu pflegen, ist: „Das sind meine Äpfel. Die esse ich gerne.“ Wenn er einen der ungespritzten und ungedüngten Äpfel seinen Gästen anbiete, wollten diese keine anderen mehr haben.

Auch Himmelein berichtet, dass die Obstbäume unter dem Klimawandel leiden. „Durch die Trockenheit gibt es Risse im Boden. Das beschädigt die Wurzeln.“

Auf manchen Obstwiesen sieht Himmelein auch Bäume mit abgebrochenen Ästen. Vielfach seien die Früchte klein, und weil Wasser fehlt, werfe der Baum das Obst vor der Reife ab. „Ich rechne mit einer normalen Ernte“, wägt der in Gerabronn lebende Himmelein deshalb ab. Zum gleichen Schluss kommt auch Teresa Heller. Es werde eine ordentliche Ernte geben, aber nicht die Super-Ernte.

Spätfröste nachteilig

Denn: Zusätzlich zu den Ausfällen durch die Trockenheit wirkten sich die Spätfröste nachteilig aus. In einigen Regionen des Landkreises sind die Obstblüten im Frühjahr erfroren. Bei den Hohenloher Fruchtsäften in Schwäbisch Hall sind die Lagerbestände aufgebraucht, berichtet Heller, denn im Vorjahr gab es ja kaum Obst. Die Juniorchefin der Hohenloher Fruchtsäfte hofft, dass die Speicher von 2,3 Millionen Liter Saft deutlich gefüllt werden.

Weil das Unternehmen für verschiedene Initiativen presst und abfüllt oder auch Bio-Ware, stehen unterschiedlich große Tanks auf dem Betriebsgelände, mit Fassungsvermögen zwischen 9000 und 40 000 Liter. Die Herstellung ist einfach: Der Saft der Früchte, die jetzt angeliefert werden, wird kurze Zeit auf 90 Grad erhitzt und dann abgekühlt und gelagert.

Um ein richtiges Zucker-Säure-Verhältnis zu erhalten, werden die Fruchtsäfte aus früher und später Ernte miteinander vermischt.

Perfektes Verhältnis

„Äpfel, die jetzt angeliefert werden, sind oft sehr sauer, haben zu wenig Zucker“, weiß Heller. Ende September dann hätten die meisten Äpfel ein perfektes Zucker-Säure-Verhältnis.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.08.2020