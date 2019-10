Sprachförderung wird groß geschrieben

Die Erich Kästner-Schule, ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, feierte 40-jähriges Bestehen unter dem Motto „Fit für die Zukunft – Sprache als Schlüssel“.

Künzelsau. Während des Festaktes zum 40-Jahr-Jubiläum der Erich-Kästner-Schule zeigten die Schülerinnen und Schüler großes Gesangstalent und begeisterten die Gäste mit ihrem eigens komponierten Schul-Song. Danach wurde mit einem Theaterstück der Klasse vier die Entwicklung von Sprache und Schrift im Wandel der Zeit humorvoll aufbereitet.

Landrat Dr. Matthias Neth gab in seinem Grußwort einen Rückblick über die Entstehung der Erich Kästner-Schule in Künzelsau: Die Einrichtung einer Schulart, welche Kindern mit Sprachförderbedarf in gezielten Therapien und mit speziellem Unterricht in überschaubaren Einheiten die benötige Förderung zuteilwerden lassen sollte, beschloss der Hohenlohekreis bereits am 6. Juni 1979.

Und schon drei Monate später startete diese Schulart – mit einer Lehrkraft und sieben Kindern, welche in zwei Räumen der Grund- und Hauptschule Künzelsau unterrichtet wurden. Zwei Jahre später wurde die „Sonderschule für Sprachbehinderte“ bereits einzügig mit den Klassenstufen eins bis vier im Ganztagsunterricht eingerichtet. Der tatsächliche Bedarf übertraf die Prognosen jedoch bei Weitem, so dass vier Jahre später die Orientierungsstufen (5. und 6. Klasse) eingerichtet und 1986 erste Klassen zweizügig geführt werden mussten.

Um dem gestiegenen Raumbedarf gerecht zu werden, beschloss der Hohenlohekreis 1983 den Neubau einer „Sonderschule für Sprachbehinderte“ am Krautheimer Weg in Künzelsau, welche zum Schuljahr 1986/1987 bezogen wurde. Aktuell werden 53 Schülerinnen und Schüler an der Erich Kästner-Schule unterrichtet.

Zusätzlich bietet die Schule seit dem Schuljahr 1982/1983 eine Beratungsstelle für die ambulante sprachliche Frühförderung an – ein Angebot, das sich an noch nicht schulpflichtige Kinder beziehungsweise deren Eltern richtet, um eine ganzheitliche Therapie von der Frühförderung bis zur Beschulung zu ermöglichen.

Landrat Dr. Neth lobte die Schule für ihre gesellschaftlich wertvollen, vor allem aber auch sehr herzlich und umsichtig ausgeübten Leistungen als Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum. „Die Schule ist bekannt und beliebt für ihre pädagogisch sehr gute Arbeit und ihre tollen Aktionen wie beispielsweise das Weihnachtsbaumschmücken“, sagte er.

Auch in Zeiten personeller Engpässe stellten die Lehr- und Betreuungskräfte dank hohem persönlichen Engagement den Schulbetrieb sicher.

Dass die Personalversorgung mittlerweile wieder „passe“, freue ihn sehr und sei besonders dem Einsatz des Staatlichen Schulamts Künzelsau als Vertreter des Landes Baden-Württemberg zu verdanken. Gonde Seiler-Clark als Vertreterin des Staatlichen Schulamts Künzelsau betonte die vielen bestehenden und guten Kooperationen der Schule. Als Durchgangsschule leiste die Schule hervorragende Arbeit, um Kinder frühzeitig wieder an die Regelschulen zurück zu schulen. Zudem sei die Arbeit in der Frühförderung schon immer ein wichtiges Standbein der Schule. Schulleiterin Kathrin Ehrmann berichtete von zahlreichen Veränderungen und Neuerungen in den vergangenen Jahren und freute sich, dass auch in schwierigeren Zeiten die herzliche und familiäre Atmosphäre an der Erich Kästner-Schule erhalten geblieben sei.

„Lehrkräfte, Eltern und Schüler erleben die Schule auch nach 40 Jahren als bunt, vielfältig und vor allem als zweites Zuhause.“ Landrat Dr. Neth bestätigte diesen Eindruck. Die Schule sei „klein, aber fein“, und biete Schülern einen hellen, freundlichen Ort, in dem sie bestmöglich gefördert und betreut werden können. „Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen.“

Gemäß diesem Zitat von Maria Montessori wünschte Dr. Neth allen, weiterhin als gute „Wegweiser“ für die Kinder zu dienen und auch in Zukunft viel Freude und Erfolg bei ihrer Arbeit zu erleben. lra

