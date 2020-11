SPD-Fraktion: Gremium missbraucht

Schwäbisch Hall.Die SPD-Fraktion legt zum Rücktritt von Nikolaos Sakellariou nach. Der will wegen eines Beschlusses zur Einführung der gymnasialen Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule in Hall kein Kreisrat mehr sein.

SPD-Kreisrat Nikolaos Sakellariou hat nach über elf Jahren sein Amt als Kreisrat niedergelegt. Auslöser: Die Mehrheit des Kreistags forderte per Beschluss den Gemeinderat in Hall dazu

...