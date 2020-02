Forchtenberg.Der Todestag der Geschwister Scholl jährt sich am 22. Februar zum 77. Mal. Aus diesem Anlass gibt es einen Spaziergang durch Forchtenberg, dem Geburtsort von Sophie Scholl. Im kommenden Jahr will man die große Tochter von Forchtenberg unter anderem mit einer Denkwoche würdigen. Schon jetzt macht man sich auf den Weg mit Veranstaltungen rund um die Heimat der Scholls.

Treffpunkt am Samstag, 22. Februar, ist um 14 Uhr am barocken Teehaus. Zusammen geht man über die Kocherbrücke zum Rathaus. Dort wird Bernhard Woll aus Waldenburg über den Mentor der Weißen Rose, Theodor Haecker im Rathausaal, dem ehemaligen Geburtszimmer von Sophie Scholl, berichten. Nächste Station ist in der evangelischen Michaelskirche, der Taufkirche von Sophie, dort hören die Teilnehmer von Bernhard Glück Pfarrer i. R., von Augustinus, aus dessen Hauptwerk „Bekenntnisse“ Sophie Scholl Geist und Kraft schöpfte. Anmeldung im Rathaus Forchtenberg, Telefon 07947/91110 oder bei Renate Deck, Telefon 07905/5135.

