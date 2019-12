Sorgen ja, aber keine Angst vor dem Tod

Franz Müntefering wird im Januar 80 Jahre alt. In Schwäbisch Hall sprach er über das Altern und den Tod. Er wechselte dabei virtuos zwischen Ernst und Heiterkeit.

Schwäbisch Hall. Nein, ich fühle mich nicht alt, ich bin alt!“. Franz Müntefering sagte es mit Nachdruck – und mit Humor. Der SPD-Politiker und frühere Vizekanzler wird im Januar 80, und er hat eine Mission: das Altwerden und das Sterben aus der Tabuzone zu holen. Man spreche oft von „älteren“ Menschen, sagte Müntefering. Aber: „Älter werden wir vom ersten Lebenstag an.“ Ihm geht es also nicht ums Älterwerden, sondern ums Altwerden.

Man muss es sich selbst eingestehen und den anderen zugestehen. Beispiel Seniorensport: „Viele sagen, ,Ich geh da nicht hin, die sehen alle so alt aus‘ oder ,Die Alten sind alle so komisch‘.“ Die etwa 60 Zuhörer im Haller Haus der Bildung lachen wissend, viele kennen solche Gedanken. Müntefering meinte: „Wir Alten sind nicht sonderlich weise, aber sonderlich. Aber es ist besser, mit sonderlichen Menschen spazieren zu gehen, als allein zu Hause zu sitzen. Denn das ist das größte Problem im Alter: die Einsamkeit. Einsamkeit ist schlimm“, betonte er nochmals.

Viele Menschen in Deutschland haben keine Kinder oder nur eines oder die Kinder kehren nach Ausbildung oder Studium nicht in heimatliche Gefilde zurück. Doch der Mensch ist den Verhältnissen nicht hilflos ausliefert, davon ist Müntefering überzeugt. Man müsse sich selbstkritisch fragen: Was mache ich eigentlich, um eine Kohorte um mich zu haben? Eine Möglichkeit ist, zum Seniorensport zu gehen. Für eine aktive Lebensgestaltung im Alter empfahl Müntefering „die drei großen L“, die in Wirklichkeit vier sind: „Laufen, Lernen/Lehren und Lachen“. Bei Laufen, das sagt er gleich dazu, „denken die meisten Männer gleich an Wettkampf“. Aber darum gehe es keinesfalls. Es genüge, sich mit anderen zum Spazieren gehen zu verabreden. Bewegung sei jedenfalls sehr wichtig und man könne in jedem Alter damit anfangen, auch mit dem Rollator. Oder man komme „auf Rädern zum Essen“, statt „Essen auf Rädern“ zu bekommen. Er erzählt von einer Aktion, bei der alte Menschen zu Fuß oder mit dem Rollstuhl oder auch per Fahrdienst zusammenkommen, um gemeinsam zu essen. Und wenn jemand aus der Gruppe nicht kommen kann, wird er angerufen. So ist täglich mindestens ein Kontakt gesichert.

Sozialpolitiker kommt durch

Beim zweiten „großen L“, dem Lernen und Lehren, kommt – wie mehrfach an dem Abend in Hall – der Sozialpolitiker in Müntefering durch: „Wir haben jährlich 30 000 bis 40 000 Kinder, die ohne Abschluss die Schule verlassen. Darunter sind auch viele ,Bio-Deutsche‘“, sagt er in Anspielung auf anderslautende Vorurteile und auf rechtsextreme Tendenzen.

In Bezug auf die Jugendlichen, denen eine Abwärtsspirale in Richtung Drogensucht und Kriminalität drohe, meinte Müntefering: „Da darf man nicht sagen, hast dir halt dumme Eltern ausgesucht. Wir müssen versuchen zu helfen! Wenn sie die Schule bestehen und einen Ausbildungsplatz finden, ist die Rettung da. Etwa die Hälfte kann man retten.“

Und ganz nebenbei hat man als Rentner noch soziale Kontakte und eine intellektuelle Herausforderung. Die andere Möglichkeit für das zweite „L“ ist, selbst Volkshochschulkurse zu besuchen. Die Ausrede, im Alter lerne man nicht mehr gut, lässt Müntefering nicht gelten: „Wenn ein Mann sich in eine sehr hübsche 30-jährige Russin verliebt, kann er nach einem halben Jahr Russisch.“ Alles eine Frage der Motivation. Bleibt das dritte „L“, das Lachen. Das praktiziert Müntefering gerne, und er nimmt seine Zuhörer mit: „Da war mal ein Landrat, der besuchte eine 106-Jährige zum Geburtstag. Und die sagte ihm: ,Mir geht es so gut wie nie. Ich habe jetzt beide Kinder im Altersheim, mir kann nichts mehr passieren.‘“ Und was macht der geübte Redner Müntefering? Er nutzt die gelöste Stimmung, um zu ganz ernsten Themen umzuschwenken: Das Reden über den Tod, Vorsorgevollmacht, Palliativmedizin. Als Kind auf dem Dorf habe er die sterbende Nachbarin vor Schmerzen schreien hören. Niemand habe ihr helfen können. Heute sei es Pflicht für Politiker, dafür zu sorgen, dass allen Menschen Palliativmedizin und den Angehörigen Hilfe zuteil werden kann. „Helfen und sich helfen lassen“ ist Münteferings Devise. Und sein Fazit in Bezug auf das Alter: „Sorgen sind erlaubt, Angst ist nicht erlaubt.“ Später, im Gespräch beim Bier, wird er noch einen Cartoon zitieren: „Charlie Brown sagt: ,Eines Tages werden wir sterben.‘ Und Snoopy antwortet: ,Aber an allen anderen Tagen nicht.‘“

